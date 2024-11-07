Янбаев: на Евро-2008 у Испании уровень был — космос! России нереально было её обыграть

Бывший защитник сборной России Ренат Янбаев поделился мнением о команде Испании образца Евро-2008. Россия играла с ней на турнире дважды (в групповом этапе и в 1/2 финала) и оба раза уступила.

— Со стороны казалось, что уже на Испанию не хватило эмоций.

— Блин, у Испании уровень был — вообще космос! На тот момент её, наверное, никто не обыграл бы. Хави с Иньестой такое творили! Вилья, Торрес в таком порядке были. После Евро Испания доминировала — в 2010-2012 годах всё выиграла. 2008-й стал началом той доминирующей Испании.

Шансов, наверное, ни у кого не было. Не то, что нам эмоций не хватило, как-то уже устали или сломались, нет, просто было безумно тяжело их обыграть. Нереально, наверное, в тот момент,— сказал Ренат Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.