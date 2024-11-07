Наир Тикнизян назвал секрет побед «Локомотива»

Крайний защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил, в чём заключается секрет побед железнодорожников в нынешнем сезоне.

«В чём секрет побед «Локомотива»? На самом деле он лежит на поверхности. Мы все отдаёмся на 100%, у нас есть один общий механизм, и каждый игрок, который выходит на поле, делает то, что должен, на благо команды. Вне зависимости от того, начал он игру в стартовом составе или вышел на замену. Грубо говоря, мы все бегаем и работаем на результат», – приводит слова Тикнизяна Metaratings.

После 14 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 31 очко и занимает третье место. Вчера, 6 ноября, железнодорожники победили московское «Динамо» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 2:1.

В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6,5 млн.

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