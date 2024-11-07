Мората пострадал в результате столкновения на тренировке. Игрок доставлен в больницу — AS

Нападающий «Милана» Альваро Мората доставлен в больницу после полученной травмы головы на тренировке клуба. Об этом сообщает AS.

Испанский форвард пострадал в результате столкновения с одноклубником защитником Страхине Павловичем. После контакта игрок был доставлен в больницу. Мората проведёт там ночь под контролем врачей, которые будут отслеживать его состояние.

Сообщается, что с большей долей вероятности Мората не примет участие в предстоящем матче «Милана» в Серии А с «Кальяри». Также остаётся под вопросом игра Мораты за сборную Испании в предстоящих играх Лиги наций.

Мората в текущем сезоне сыграл 12 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.