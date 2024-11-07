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Агент Москвичёва: не думаю, что из-за пропущенных мячей Богдан может сесть на скамейку

Агент Москвичёва: не думаю, что из-за пропущенных мячей Богдан может сесть на скамейку
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Агент Василий Голяна, представляющий интересы 20-летнего вратаря «Оренбурга» Богдана Москвичёва, высказался об игре своего клиента в нынешнем сезоне РПЛ.

«За все предыдущие матчи у Богдана была лишь одна ошибка во встрече с «Рубином», когда он на последних минутах сделал передачу нападающему соперника. По остальным голам я не вижу его недоработок. На мой взгляд, Богдан играет очень уверенно. То, что «Оренбург» пропускает в каждом матче и не набирает очки — вина не только вратаря, но и в комплексе всей команды.

Поэтому я бы не стал говорить, что из-за пропущенных мячей и недополученных очков Богдан может сесть на скамейку. В любом случае каждый матч, каждая тренировка дают возможность Богдану себя проявлять. И, как по мне, он это делает максимально здорово. Я искренне верю, что Богдан будет дальше играть в стартовом составе», – приводит слова Голяны «РБ Спорт».

Москвичёв перешёл в «Оренбург» из «Зенита» минувшим летом на правах аренды. В нынешнем сезоне 20-летний вратарь принял участие в 15 матчах во всех турнирах, один из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

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