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Стало известно, сколько Мбаппе зарабатывает в мадридском «Реале»

Стало известно, сколько Мбаппе зарабатывает в мадридском «Реале»
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Заработная плата 25-летнего нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе составляет около € 36 млн в год с учётом бонусов. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Королевский клуб» расширил свой зарплатный фонд после ухода из клуба полузащитника Тони Крооса, чей оклад составлял порядка € 20 млн, нападающего Хоселу (€ 2 млн), центрального защитника Начо Фернандеса (€ 10 млн). Кроме того, часть средств была высвобождена после того, как минувшим летом 39-летний хавбек Лука Модрич продлил контракт с клубом, согласившись на понижение зарплаты с € 24 млн до € 12 млн.

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