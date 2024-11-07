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Александр Рязанцев оценил работу Сергея Семака в «Зените»

Александр Рязанцев оценил работу Сергея Семака в «Зените»
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Бывший игрок «Зенита» Александр Рязанцев оценил работу главного тренера санкт-петербургского клуба Сергея Семака

«Луческу поставили – он не выиграл, Манчини поставили – тоже не выиграл. Работа Семака налицо. Мотивировать таких футболистов с такими зарплатами – это еще сложнее, чем мотивировать команду, которая борется за выживание в РПЛ. Да, уровень футболистов в «Зените» высокий. Но «Локомотиву», «Краснодару» и «Динамо» никто не мешает совершать трансферы уровня «Зенита»», — приводит слова Рязанцева Metaratings.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством «Зенит» стал шесть раз чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезонах-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, дважды стал обладателем Кубка России в сезонах-2019/2020, 2023/2024 и в шесть раз завоевал Суперкубок России в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годах.

Рязанцев завершил карьеру в 2023 году. На клубном уровне Александр выступал за «Рубин», «Зенит», «Урал», «Амкар», «Химки», «Торпедо» Москва.

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