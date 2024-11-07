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Нигматуллин — о Дзюбе: может ещё Кержакова вызвать в сборную, чтобы улучшить свой рекорд

Нигматуллин — о Дзюбе: может ещё Кержакова вызвать в сборную, чтобы улучшить свой рекорд
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Бывший футболист Руслан Нигматуллин прокомментировал слова нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы о желании сыграть за сборную России. Ранее Дзюба признался, что готов поехать на матчи с любыми соперниками — даже с Брунеем и Сирией. На данный момент Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым по количеству голов за сборную.

«Сборная России — это очень серьезная организация. Сборная, скажем так, не место для искусственных рекордов. Может быть, и Кержакова вызвать, чтобы улучшить свой рекорд», — приводит слова Нигматуллина «Спорт День за Днем».

Напомним, сборная России проведёт матч с Брунеем 15 ноября в Краснодаре. Игра с Сирией запланирована на 19 ноябре в Волгограде.

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