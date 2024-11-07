«Поддерживай своих». В «Пари НН» выпустили манифест о культуре боления

В «Пари Нижний Новгород» высказались на тему поддержки поволжской команды, а также культуры боления за родные клубы.

«Поддержка родных и самых близких болельщиков – особая ценность для молодых и развивающихся команд.

«Пари НН», как и многие другие команды, играет и существует для болельщиков и ради болельщиков. Легко поддерживать «большие», преимущественно столичные команды с многолетней историей, давними традициями и столь же богатой историей побед и трофеев.

Но мы убеждены, что это явление не должно быть повсеместным, захватывающим и регионы. Гораздо круче поддерживать свои команды, вместе с ними переживать этапы развития, радоваться победам и разделять неудачные моменты, которые всегда встречаются на спортивном пути.

«Пари НН» – молодой клуб, но уже успевший пройти немалый путь от победы в зоне «Урал-Поволжье» ПФЛ до участия в РПЛ, где мы выступаем четвёртый год подряд. Нам, как и другим командам, важно видеть и чувствовать поддержку болельщиков. Особенно если это поддержка от своих болельщиков – из Нижегородской области. Ведь нет ничего более сильного и мотивирующего, чем слышать многотысячные голоса своих, родных.

Впереди важные матчи, значительная часть сезона. Самое время присоединиться к поддержке «Пари НН». Давайте вместе окрасим Нижний Новгород в наши родные бело-сине-голубые цвета!

Также мы призываем болельщиков из других городов не забывать о цветах своих команд.

Поддерживать свои, родные команды – это модно! Это и есть настоящее!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.