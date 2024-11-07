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«Сантос» готов предложить Неймару крайне солидную зарплату — UOL

«Сантос» готов предложить Неймару крайне солидную зарплату — UOL
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Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар ведёт переговоры с саудовским клубом о заключении мирового соглашения, которое позволит ему покинуть команду в начале 2025 года. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, бразильский футболист заинтересован в возвращении в «Сантос», где он начинал карьеру. Сам клуб также желает подписать контракт с Неймаром и готов предложить ему условия, которые выходят за рамки стандартных соглашений. «Сантос» планирует обеспечить 32-летнему нападающему как можно более высокую гарантированную зарплату, а также проценты от коммерческих актов.

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