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Галатасарай — Тоттенхэм, результат матча 7 ноября 2024, счёт 3:2, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Галатасарай» победил «Тоттенхэм» в матче Лиги Европы благодаря дублю Осимхена
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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Галатасарай» и «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу турецкого гранда.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
3 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Акгюн – 6'     1:1 Лэнкшир – 18'     2:1 Осимхен – 31'     3:1 Осимхен – 39'     3:2 Соланке – 69'    
Удаления: нет / Лэнкшир – 60'

На первых минутах игры счёт открыл полузащитник хозяев Юнус Акгюн. На 18-й минуте нападающий гостей Уилл Лэнкшир восстановил равновесие. На 31-й минуте форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен вывел свою команду вперёд. Через восемь минут Осимхен оформил дубль. В середине второго тайма отставание лондонского клуба в счёте сократил нападающий Доминик Соланке.

В следующем туре общего этапа Лиги Европы «Галатасарай» встретится с «АЗ Алкмар» из Нидерландов. Игра состоится 28 ноября. В свою очередь, «Тоттенхэм» проведёт матч с «Ромой» (28 ноября).

В предыдущем туре ЛЕ турецкий гранд победил «Эльфсборг» со счётом 4:3. «Тоттенхэм» обыграл «АЗ Алкмар» со счётом 1:0.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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