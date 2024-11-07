«Галатасарай» победил «Тоттенхэм» в матче Лиги Европы благодаря дублю Осимхена

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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Галатасарай» и «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу турецкого гранда.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.

На первых минутах игры счёт открыл полузащитник хозяев Юнус Акгюн. На 18-й минуте нападающий гостей Уилл Лэнкшир восстановил равновесие. На 31-й минуте форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен вывел свою команду вперёд. Через восемь минут Осимхен оформил дубль. В середине второго тайма отставание лондонского клуба в счёте сократил нападающий Доминик Соланке.

В следующем туре общего этапа Лиги Европы «Галатасарай» встретится с «АЗ Алкмар» из Нидерландов. Игра состоится 28 ноября. В свою очередь, «Тоттенхэм» проведёт матч с «Ромой» (28 ноября).

В предыдущем туре ЛЕ турецкий гранд победил «Эльфсборг» со счётом 4:3. «Тоттенхэм» обыграл «АЗ Алкмар» со счётом 1:0.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: