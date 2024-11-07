Минское «Динамо» разгромно проиграло «Легии» в матче Лиги конференций

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2024/2025, в котором встречались польская «Легия» и белорусское «Динамо» из Минска. Команды играли на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). «Легия» одержала победу в матче со счётом 4:0.

В составе «Легии» по дублю оформили полузащитник Лукиньяс и нападающий Марк Гуаль.

По итогам шести туров общего этапа Лиги конференций будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.