Минское «Динамо» разгромно проиграло «Легии» в матче Лиги конференций
Поделиться
Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2024/2025, в котором встречались польская «Легия» и белорусское «Динамо» из Минска. Команды играли на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). «Легия» одержала победу в матче со счётом 4:0.
Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
07 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Легия
Варшава, Польша
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск, Беларусь
1:0 Лукиньяс – 10' 2:0 Гуаль – 51' 3:0 Лукиньяс – 55' 4:0 Гуаль – 59'
В составе «Легии» по дублю оформили полузащитник Лукиньяс и нападающий Марк Гуаль.
По итогам шести туров общего этапа Лиги конференций будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 ноября 2024
-
23:38
-
23:34
-
23:27
-
23:25
-
23:14
-
22:58
-
22:50
-
22:44
-
22:42
-
22:42
-
22:41
-
22:41
-
22:27
-
22:22
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:49
-
21:44
-
21:37
-
21:31
-
21:27
-
21:20
-
21:09
-
21:00
-
21:00
-
20:56
-
20:48
-
20:45
-
20:42
-
20:35
-
20:34
-
20:29
-
20:27
-
20:25