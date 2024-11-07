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Пафос — Астана, результат матча 7 ноября 2024, счёт 1:0, Лига конференций 2024-2025

«Астана» програла «Пафосу», пропустив в концовке матча Лиги конференций
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Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2024/2025, в котором встречались кипрский «Пафос» и казахстанская «Астана». Команды играли на стадионе «Альфамега» в Колосси (Кипр). «Пафос» одержал победу в матче со счётом 1:0.

Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
07 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Пафос
Пафос, Кипр
Окончен
1 : 0
Астана
Астана, Казахстан
1:0 Силва – 87'    

Единственный гол на 87-й минуте забил нападающий «Пафоса» Андерсон Силва, которому ассистировал Жажа.

По итогам шести туров общего этапа Лиги конференций будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Действующим обладателем трофея является греческий «Олимпиакос».

Турнирная таблица Лиги конференций
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