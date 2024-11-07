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Юнион — Рома, результат матча 7 ноября 2024, счет 1:1, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Рома» сыграла вничью с «Юнионом» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались бельгийский «Унион» и итальянская «Рома». Команды играли на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе (Бельгия). Итоговый результат — 1:1.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Окончен
1 : 1
Рома
Рим, Италия
0:1 Манчини – 62'     1:1 Мак Аллистер – 77'    

На 62-й минуте забил игрок «Ромы» Джанлука Манчини. На 77-й минуте отличился защитник «Юниона» Кевин Мак Аллистер.

На данный момент «Рома» занимает 16-е место с пятью очками в турнирной таблице ЛЕ, а «Юнион» идёт 30-м с двумя очками.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Действующим победителем Лиги Европы УЕФА является итальянская «Аталанта», которая обыграла в финале немецкий «Байер» — 3:0.

Турнирная таблица Лиги Европы
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