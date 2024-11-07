«Будё-Глимт» c Никитой Хайкиным в составе проиграл «Карабаху» в матче Лиги Европы

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Будё-Глимт», где выступает российский вратарь Никита Хайкин, и «Карабах». Игра проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

В середине второго тайма счёт открыл нападающий «Карабаха» Турал Байрамов. На 41-й минуте полузащитник Патрик Берг восстановил равновесие. Гол хавбека Абделла Зубира на 69-й минуте установил окончательный счёт во встрече.

В следующем туре данного соревнования «Будё-Глимт» встретится с «Манчестер Юнайтед». Игра состоится 28 ноября. В свою очередь, «Карабах» сыграет с «Лионом» (28 ноября).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: