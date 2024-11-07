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Будё-Глимт — Карабах, результат матча 7 ноября 2024, счёт 1:2, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Будё-Глимт» c Никитой Хайкиным в составе проиграл «Карабаху» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Будё-Глимт», где выступает российский вратарь Никита Хайкин, и «Карабах». Игра проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
1 : 2
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Байрамов – 22'     1:1 Берг – 41'     1:2 Зубир – 69'    

В середине второго тайма счёт открыл нападающий «Карабаха» Турал Байрамов. На 41-й минуте полузащитник Патрик Берг восстановил равновесие. Гол хавбека Абделла Зубира на 69-й минуте установил окончательный счёт во встрече.

В следующем туре данного соревнования «Будё-Глимт» встретится с «Манчестер Юнайтед». Игра состоится 28 ноября. В свою очередь, «Карабах» сыграет с «Лионом» (28 ноября).

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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