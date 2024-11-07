«Атлетик» победил «Лудогорец», «Ницца» и «Твенте» сыграли вничью в матчах Лиги Европы

Завершились матчи 4-го тура общего этапа Лиги Европы, которые начались сегодня, 7 ноября, в 20:45 по московскому времени. Предлагаем ознакомиться с результатами некоторых из них.

«Ницца» сыграла вничью с «Твенте» (2:2).

«Стяуа» обыграл «Мидтьюлланн» со счётом 2:0.

«Эльфсборг» сыграл вничью с «Брагой» (1:1).

«Атлетик» Бильбао победил «Лудогорец» со счётом 2:1.

«Олимпиакос» сыграл вничью с «Рейнджерс» (1:1).

«Айнтрахт» Франкфурт выиграл у пражской «Славии» (1:0).

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта», в финале турнира в минувшем сезоне обыгравшая «Байер» со счётом 3:0.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: