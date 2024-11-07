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«Атлетик» победил «Лудогорец», «Ницца» и «Твенте» сыграли вничью в матчах Лиги Европы

«Атлетик» победил «Лудогорец», «Ницца» и «Твенте» сыграли вничью в матчах Лиги Европы
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Завершились матчи 4-го тура общего этапа Лиги Европы, которые начались сегодня, 7 ноября, в 20:45 по московскому времени. Предлагаем ознакомиться с результатами некоторых из них.

«Ницца» сыграла вничью с «Твенте» (2:2).

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Окончен
2 : 2
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
0:1 Ротс – 8'     0:2 Ламмерс – 60'     1:2 Бога – 66'     2:2 Шо – 88'    
Удаления: Диоп – 70' / ван Рой – 90'

«Стяуа» обыграл «Мидтьюлланн» со счётом 2:0.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
Окончен
2 : 0
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
1:0 Тэнасе – 16'     2:0 Бырлиджа – 46'    

«Эльфсборг» сыграл вничью с «Брагой» (1:1).

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Эльфсборг
Борас, Швеция
Окончен
1 : 1
Брага
Брага, Португалия
0:1 Ума – 67'     1:1 Хольтен – 84'    

«Атлетик» Бильбао победил «Лудогорец» со счётом 2:1.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
1 : 2
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1:0 Маркус – 20'     1:1 Уильямс – 73'     1:2 Серрано – 74'    

«Олимпиакос» сыграл вничью с «Рейнджерс» (1:1).

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
1 : 1
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1:0 Эль-Кааби – 56'     1:1 Дессерс – 64'    

«Айнтрахт» Франкфурт выиграл у пражской «Славии» (1:0).

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
1 : 0
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Мармуш – 53'    

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта», в финале турнира в минувшем сезоне обыгравшая «Байер» со счётом 3:0.

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