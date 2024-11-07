Защитник «Зенита» Горшков оценил поддержку болельщиков на кубковых матчах

Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о поддержке сине-бело-голубых во время матчей Фонбет Кубка России. Для посещения игр этого турнира не нужно оформлять Fan ID, поэтому на таких играх выше посещаемость.

— Команду в кубковых матчах поддерживает «Вираж». Это добавляет эмоций?

— Конечно. На разминке уже чувствуется. И во время игры слышна их поддержка. Я уже говорил, что у меня в такие моменты мурашки по телу, — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Горшков в текущем сезоне сыграл 12 матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.