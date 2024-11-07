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Каррера отреагировал на дисквалификацию Роши и Литвинова за драку в дерби

Каррера отреагировал на дисквалификацию Роши и Литвинова за драку в дерби
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на решение КДК РФС наказать защитника ЦСКА Виллиана Рошу и игрока красно-белых Руслана Литвинова за потасовку в очном матче 14-го тура РПЛ. Рошу дисквалифицировали на три встречи, а Литвинова – на две.

«Дисквалификация игроков «Спартака» и ЦСКА? Нельзя нарушать дисциплину. Футбольное поле — не место для драк. И дерби — не исключение. Хотя эмоции в этом матче всегда на пределе», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, Массимо Каррера возглавлял московский «Спартак» с 2016 по 2018 год.

После 14 туров «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе у команды 25 очков. ЦСКА находится на шестой строчке, заработав 24 очка.

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