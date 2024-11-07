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Защитник «Зенита» Горшков отреагировал на увольнение Корниленко из «Крыльев Советов»

Защитник «Зенита» Горшков отреагировал на увольнение Корниленко из «Крыльев Советов»
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Защитник «Зенита» Юрий Горшков прокомментировал информацию об увольнении Сергея Корниленко с поста спортивного директора «Крыльев Советов».

«Очень жалко Сергея Александровича Корниленко, написал ему слова поддержки. Не знаю, в чём там дело, но думаю, что клуб выйдет из сложной ситуации», — приводит слова Горшкова Metaratings.

Горшков перешёл этим летом из «Крыльев Советов» в «Зенит». Юрий в текущем сезоне сыграл 12 матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

После 14 сыгранных матчей самарские «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, записав в свой актив 12 очков.

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