«Реал» намерен строить проект вокруг Мбаппе, Винисиус может покинуть клуб летом — Cadena

Руководство мадридского «Реала» намерено выстраивать спортивный проект клуба вокруг нападающего Килиана Мбаппе в ближайшие годы. Об этом сообщает Cadena Ser со ссылкой на журналиста Мануэля Карреньо.

По информации источника, существует вероятность, что грядущим летом мадридский клуб может продать крайнего нападающего Винисиуса Жуниора, играющего на наиболее комфортной для Мбаппе позиции. Однако подчёркивается, что данное решение будет нелёгким для боссов «сливочных».

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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