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Ибрагимович выложил фото с похлопывающим его по щеке Флорентино Пересом

Ибрагимович выложил фото с похлопывающим его по щеке Флорентино Пересом
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Бывший нападающий «Барселоны» и «Милана» Златан Ибрагимович в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) поделился фотографией с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом, на которой босс «сливочных» дружелюбно похлопывает шведского экс-игрока по щеке.

Фото: Официальный сайт ФК «Милан»

«Уважение», — прокомментировал фото Ибрагимович.

Напомним, Ибрагимович являлся игроком сине-гранатовых с 2009 по 2011 год. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 13 результативными передачами.

5 ноября «Милан» победил «Реал» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счётом 3:1. Эта игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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