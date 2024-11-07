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Камоцци поделился мнением о влиянии Кордобы на игру «Краснодара»

Камоцци поделился мнением о влиянии Кордобы на игру «Краснодара»
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе.

«Кордоба — лучший нападающий РПЛ, это игрок, который делает разницу. «Краснодар» с ним и без него — две разные команды», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Недавно колумбийский нападающий подписал новое соглашение сроком до 30 июня 2027 года. Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. Ранее он выступал в Бундеслиге. За «быков» Джон успел сыграть 99 матчей, забил 53 гола и отдал 19 голевых пасов. Ранее интерес к колумбийцу проявлял московский «Спартак».

«Краснодар» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата России, в активе команды 36 очков по итогам 14 туров.

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