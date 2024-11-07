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Нико Уильямс: Ямаль, Бальде и другие засранцы из «Барсы» летом зазывали меня в их клуб

Нико Уильямс: Ямаль, Бальде и другие засранцы из «Барсы» летом зазывали меня в их клуб
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Крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс рассказал, что некоторые футболисты «Барселоны» активно призывали его перейти в каталонский клуб минувшим летом.

«Было тяжело. Вдобавок ко всему эти засранцы из «Барсы» Ламин [Ямаль], Бальде и другие не делали ситуацию лучше. Они писали мне: «Брат, давай, давай [переходи]», — приводит слова Уильямса ESPN со ссылкой на La Revuelta.

В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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