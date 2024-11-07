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Канчельскис — о Пиняеве: видно, что одарённый футболист, но пока нет стабильности

Канчельскис — о Пиняеве: видно, что одарённый футболист, но пока нет стабильности
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением относительно карьерного развития игрока «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Карьера Пиняева полностью зависит от него самого. Видно, что это одарённый футболист, но пока стабильно высокий уровень игры он не показывает. Надо ли сейчас уезжать в Европу? Думаю, да. Если позовёт нормальный клуб, то сразу же надо соглашаться и уезжать из нашего чемпионата в ближайшие годы.

Конечно, есть и более лёгкий путь: остаться здесь на хороших условиях. Пиняев может стать лучшим в РПЛ в будущем, но его потенциал — Европа», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В сезоне-2024/2025 Пиняев сыграл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 8 млн.

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