Бушманов: при Карпине мы Дзюбу в сборной не увидим

Бывший футболист Евгений Бушманов прокомментировал слова нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы о желании сыграть за сборную России. Ранее Дзюба признался, что готов поехать на матчи с любыми соперниками — даже с Брунеем и Сирией. На данный момент Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым по количеству голов за сборную.

«Я думаю, что при Карпине мы Дзюбу в сборной не увидим, это очевидно. Какой-то конфликт всё-таки между ними есть. Поэтому не стоит его ждать в сборной в ближайшее время. Однако когда-то всё-таки он рекорд Кержакова должен побить, но точно не при Карпине», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, сборная России проведёт матч с Брунеем 15 ноября в Краснодаре. Игра с Сирией запланирована на 19 ноября в Волгограде.