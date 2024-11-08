«Челси» забил «Ноа» шесть голов за 29 минут в матче 3-го тура Лиги конференций

«Челси» забил шесть голов за 29 минут в ворота армянского «Ноа» в очном матче команд в 3-м туре общего этапа Лиги конференций, проходящем в данный момент.

На 12-й минуте счёт во встрече открыл защитник хозяев Тосин Адарабиойо. Уже через минуту преимущество хозяев укрепил нападающий Марк Гиу. На 18-й минуте защитник Аксель Дисаси довёл счёт до разгромного. На 21-й минуте вингер Жоау Феликс забил четвёртый гол «Челси». На 39-й минуте нападающий Михаил Мудрик забил ещё один гол лондонского клуба. На 41-й минуте Феликс оформил дубль.

Матч «Челси» — «Ноа» проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: