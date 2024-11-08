«Челси» забил «Ноа» шесть голов за 29 минут в матче 3-го тура Лиги конференций
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«Челси» забил шесть голов за 29 минут в ворота армянского «Ноа» в очном матче команд в 3-м туре общего этапа Лиги конференций, проходящем в данный момент.
Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
07 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
8 : 0
Ноа
Ереван, Армения
1:0 Адарабиойо – 12' 2:0 Гиу – 13' 3:0 Дисаси – 18' 4:0 Феликс – 21' 5:0 Мудрик – 39' 6:0 Феликс – 41' 7:0 Нкунку – 69' 8:0 Нкунку – 76'
На 12-й минуте счёт во встрече открыл защитник хозяев Тосин Адарабиойо. Уже через минуту преимущество хозяев укрепил нападающий Марк Гиу. На 18-й минуте защитник Аксель Дисаси довёл счёт до разгромного. На 21-й минуте вингер Жоау Феликс забил четвёртый гол «Челси». На 39-й минуте нападающий Михаил Мудрик забил ещё один гол лондонского клуба. На 41-й минуте Феликс оформил дубль.
Матч «Челси» — «Ноа» проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
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