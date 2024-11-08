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Видео: фанат украл у Неймара дорогое кольцо прямо во время приветствия перед матчем

Видео: фанат украл у Неймара дорогое кольцо прямо во время приветствия перед матчем
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Болельщик в Саудовской Аравии украл кольцо с руки нападающего «Аль-Хиляля» Неймара во время выхода футболиста на поле.

Фанат украл кольцо с руки Неймара во время приветствия:

Как сообщает Liberta Depre в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Shahid, спустя несколько часов после кражи снятое с руки Неймара кольцо было выставлено на продажу по цене в почти € 15 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что руководство «Аль-Хиляля» обсуждает с Неймаром досрочное расторжение контракта грядущей зимой ввиду его травматичности и высокой заработной платы. В нынешнем сезоне 32-летний нападающий сыграл два матча, в которых не отметился результативными действиями.

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