Видео: фанат украл у Неймара дорогое кольцо прямо во время приветствия перед матчем

Болельщик в Саудовской Аравии украл кольцо с руки нападающего «Аль-Хиляля» Неймара во время выхода футболиста на поле.

Фанат украл кольцо с руки Неймара во время приветствия:

Как сообщает Liberta Depre в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Shahid, спустя несколько часов после кражи снятое с руки Неймара кольцо было выставлено на продажу по цене в почти € 15 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что руководство «Аль-Хиляля» обсуждает с Неймаром досрочное расторжение контракта грядущей зимой ввиду его травматичности и высокой заработной платы. В нынешнем сезоне 32-летний нападающий сыграл два матча, в которых не отметился результативными действиями.