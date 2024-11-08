Португальское издание A Bola назвало украинского голкипера «Бенфики» Трубина россиянином

Португальское издание A Bola в одной из своих статей назвало украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина россиянином. Это вызвало волну критики в социальных сетях.

Впоследствии издание исправило свою неточность, а Трубин в социальных сетях опубликовал сообщение, в котором напомнил всем средствам массовой информации, что он украинец.

Трубин в текущем сезоне сыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и шесть раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.