Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — ПАОК. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Португальское издание A Bola назвало украинского голкипера «Бенфики» Трубина россиянином

Португальское издание A Bola назвало украинского голкипера «Бенфики» Трубина россиянином
Комментарии

Португальское издание A Bola в одной из своих статей назвало украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина россиянином. Это вызвало волну критики в социальных сетях.

Впоследствии издание исправило свою неточность, а Трубин в социальных сетях опубликовал сообщение, в котором напомнил всем средствам массовой информации, что он украинец.

Трубин в текущем сезоне сыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и шесть раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

Материалы по теме
«Бавария» опубликовала заявление в связи со смертью болельщика на матче с «Бенфикой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android