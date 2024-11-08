Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — ПАОК. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дешам: трудно ли не вызывать Мбаппе в сборную? Я много раз принимал жёсткие решения

Дешам: трудно ли не вызывать Мбаппе в сборную? Я много раз принимал жёсткие решения
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос, трудно ли ему было принять решение не вызывать нападающего Килиана Мбаппе в национальную команду на грядущие матчи группового этапа Лиги нацией УЕФА с Израилем (14 ноября) и Италией (17 ноября).

«Я принимаю только жёсткие решения и принимал их уже много раз. У каждого футболиста есть своя личность. Когда мне приходится оглашать список вызванных в сборную, не все остаются счастливы. Но я несу ответственность за принятие подобных решений. Мне нужно жить с этим и каждый раз принимать более или менее жёсткие решения. Важно понимать друг друга», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Материалы по теме
«Так будет лучше». Дешам — о невызове Мбаппе в сборную Франции на матчи Лиги наций

Необычный подкат Рюдигера под Мбаппе на тренировке:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android