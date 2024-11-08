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«Крылья Советов» лишатся своего титульного спонсора со следующего сезона — источник

«Крылья Советов» лишатся своего титульного спонсора со следующего сезона — источник
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Банк «Солидарность», который является титульным спонсором «Крыльев Советов», прекратит поддержку самарской команды под конец текущего сезона. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, банк оказывает клубу поддержку в размере 123 млн рублей в год, которая будет прекращена со следующего сезона. Сообщается, что привлечение спонсора будет задачей нового генерального директора, который заменит на этом посту Вадима Андреева.

После 14 сыгранных матчей самарские «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, записав в свой актив 12 очков.

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