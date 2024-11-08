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Челси — Ноа, результат матча 7 ноября 2024, счет 8:0, Лига конференций УЕФА 2024-2025

«Челси» со счётом 8:0 разгромил армянский «Ноа» в матче Лиги конференций
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Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались английский «Челси» и армянский «Ноа». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч закончился разгромной победой хозяев со счётом 8:0.

Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
07 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
8 : 0
Ноа
Ереван, Армения
1:0 Адарабиойо – 12'     2:0 Гиу – 13'     3:0 Дисаси – 18'     4:0 Феликс – 21'     5:0 Мудрик – 39'     6:0 Феликс – 41'     7:0 Нкунку – 69'     8:0 Нкунку – 76'    

На 12-й минуте счёт во встрече открыл защитник хозяев Тосин Адарабиойо. Уже через минуту преимущество хозяев укрепил нападающий Марк Гиу. На 18-й минуте защитник Аксель Дисаси довёл счёт до разгромного. На 21-й минуте вингер Жоау Феликс забил четвёртый гол «Челси». На 39-й минуте нападающий Михаил Мудрик забил ещё один гол лондонского клуба. На 41-й минуте Феликс оформил дубль. В середине второго тайма седьмой гол «Челси» в матче забил полузащитник Кристофер Нкунку. На 76-й минуте он же оформил дубль.

Календарь Лиги конференций
Турнирная таблица общего этапа Лиги конференций
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