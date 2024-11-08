Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались английский «Челси» и армянский «Ноа». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч закончился разгромной победой хозяев со счётом 8:0.

На 12-й минуте счёт во встрече открыл защитник хозяев Тосин Адарабиойо. Уже через минуту преимущество хозяев укрепил нападающий Марк Гиу. На 18-й минуте защитник Аксель Дисаси довёл счёт до разгромного. На 21-й минуте вингер Жоау Феликс забил четвёртый гол «Челси». На 39-й минуте нападающий Михаил Мудрик забил ещё один гол лондонского клуба. На 41-й минуте Феликс оформил дубль. В середине второго тайма седьмой гол «Челси» в матче забил полузащитник Кристофер Нкунку. На 76-й минуте он же оформил дубль.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: