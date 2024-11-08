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Манчестер Юнайтед — ПАОК. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Манчестер Юнайтед — ПАОК, результат матча 7 ноября 2024, счёт 2:0, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Манчестер Юнайтед» победил ПАОК в матче Лиги Европы, Чалов вышел на поле на 65-й минуте
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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и ПАОК. Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Диалло – 50'     2:0 Диалло – 77'    

На 51-й минуте счёт в игре открыл полузащитник Амад Диалло. В середине второго тайма Диалло оформил дубль.

Российский нападающий Фёдор Чалов вышел на поле на 65-й минуте. Полузащитник Магомед Оздоев провёл на нём всё игровое время.

В следующем туре общего этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» встретится с «Будё-Глимт». Игра состоится 28 ноября. В свою очередь, ПАОК проведёт встречу с РФШ (28 ноября).

В предыдущем туре данного соревнования английский клуб сыграл вничью с «Фенербахче» (1:1). ПАОК сыграл вничью с «Викторией Пльзень» (2:2).

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