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«Манчестер Юнайтед» победил ПАОК в матче Лиги Европы, Чалов вышел на поле на 65-й минуте

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и ПАОК. Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 51-й минуте счёт в игре открыл полузащитник Амад Диалло. В середине второго тайма Диалло оформил дубль.

Российский нападающий Фёдор Чалов вышел на поле на 65-й минуте. Полузащитник Магомед Оздоев провёл на нём всё игровое время.

В следующем туре общего этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» встретится с «Будё-Глимт». Игра состоится 28 ноября. В свою очередь, ПАОК проведёт встречу с РФШ (28 ноября).

В предыдущем туре данного соревнования английский клуб сыграл вничью с «Фенербахче» (1:1). ПАОК сыграл вничью с «Викторией Пльзень» (2:2).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: