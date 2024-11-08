«Динамо» Киев разгромно уступило «Ференцварошу» в матче Лиги Европы

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречались украинское «Динамо» Киев и венгерский «Ференцварош». Команды встречались на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). «Ференцварош» одержал победу в матче со счётом 4:0.

В составе «Ференцвароша» отличились Барнабаш Варга (2), Кристоффер Закариассен, Матеус Салданья.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Действующим победителем Лиги Европы УЕФА является итальянская «Аталанта», которая обыграла в финале немецкий «Байер» — 3:0.