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Динамо Киев — Ференцварош, результат матча 7 ноября 2024, счет 0:4, Лига Европы 2024-2025

«Динамо» Киев разгромно уступило «Ференцварошу» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречались украинское «Динамо» Киев и венгерский «Ференцварош». Команды встречались на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). «Ференцварош» одержал победу в матче со счётом 4:0.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
0 : 4
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0:1 Варга – 54'     0:2 Закариассен – 56'     0:3 Варга – 67'     0:4 Салданья – 76'    
Удаления: Дубинчак – 17' / нет

В составе «Ференцвароша» отличились Барнабаш Варга (2), Кристоффер Закариассен, Матеус Салданья.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Действующим победителем Лиги Европы УЕФА является итальянская «Аталанта», которая обыграла в финале немецкий «Байер» — 3:0.

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