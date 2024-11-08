«Виктория Пльзень» вырвала победу на последних минутах матча ЛЕ с «Реалом Сосьедад»

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Виктория Пльзень» и «Реал Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Дусан Арена» в Пльзени. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.

В начале игры счёт открыл нападающий «Виктории Пльзень» Принс Аду. На 35-й минуте нападающий Орри Оускарссон восстановил равновесие. На 90-й минуте полузащитник Павел Шульц забил победный гол хозяев.

В следующем туре Лиги Европы «Виктория Пльзень» встретится с киевским «Динамо». Игра состоится 28 ноября. В свою очередь, «Реал Сосьедад» сыграет с «Аяксом» (28 ноября).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: