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«Бетис» вырвал победу в концовке матча с «Целе» в Лиге конференций

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2024/2025, в котором встречались испанский «Бетис» и словенский «Целе». Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). «Бетис» одержал победу со счётом 2:1.

На 75-й минуте счёт в матче открыл защитник «Бетиса» Натан. На 81-й минуте сравнял счёт игрок «Целе» Хуанхо Ньето. На 90+4-й минуте принёс «Бетису» победу нападающий Хуанми.

«Бетис» на данный момент занимает 16-е место с четырьмя очками, а «Целе» с тремя очками идёт 19-м.

По итогам шести туров общего этапа Лиги конференций будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.