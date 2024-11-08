«Фиорентина» неожиданно проиграла АПОЭЛу в матче Лиги конференций
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Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2024/2025, в котором встречались кипрский АПОЭЛ и итальянская «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Нео ГСП» в Никосии (Кипр). АПОЭЛ одержал победу со счётом 2:1.
Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
07 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Флоренция, Италия
1:0 Донис – 37' 2:0 Абагна – 45+1' 2:1 Иконе – 74'
На 37-й минуте забил игрок АПОЭЛа Анастасиос Донис с передачи Юссефа Эль-Араби. На 45+1-й удвоил преимущество АПОЭЛа Дэвид Абагна. На 74-й минуте забил нападающий «Фиорентины» Нанитамо Иконе.
По итогам шести туров общего этапа Лиги конференций будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
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