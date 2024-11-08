«Аякс» разгромил «Маккаби», «Лацио» переиграл «Порту» в Лиге Европы

В Лиге Европы завершилось несколько матчей 4-го тура общего этапа сезона-2024/2025.

Амстердамский «Аякс» разгромил на своём поле «Маккаби» из Тель-Авива. Игра закончилась со счётом 5:0, по одному голу каждого из соперников не было засчитано после видеопросмотра из-за положения «вне игры».

Римский «Лацио» переиграл на домашнем стадионе португальский «Порту» со счётом 2:1, победный гол был забит Педро Родригесом на 90+2-й минуте.

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) победил на своём поле турецкий «Фенербахче» со счётом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме, при этом стамбульцы не реализовали пенальти при счёте 1:0 в пользу хозяев.

Рижский РФШ ушёл от поражения в домашней игре с бельгийским «Андерлехтом» (1:1) благодаря автоголу у соперника на 90+6-й минуте.

Видео: «Аякс» в рекордной серии пенальти выбил «Панатинаикос» из ЛЕ: