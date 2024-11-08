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Результаты матчей 4-го тура Лиги Европы 7 ноября 2024

«Аякс» разгромил «Маккаби», «Лацио» переиграл «Порту» в Лиге Европы
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В Лиге Европы завершилось несколько матчей 4-го тура общего этапа сезона-2024/2025.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
5 : 0
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
1:0 Траоре – 14'     2:0 Тейлор – 27'     3:0 Годтс – 39'     4:0 Бробби – 61'     5:0 Фитц-Джим – 69'    

Амстердамский «Аякс» разгромил на своём поле «Маккаби» из Тель-Авива. Игра закончилась со счётом 5:0, по одному голу каждого из соперников не было засчитано после видеопросмотра из-за положения «вне игры».

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
2 : 1
Порту
Порту, Португалия
1:0 Романьоли – 45+5'     1:1 Эуштакиу – 66'     2:1 Родригес – 90+2'    

Римский «Лацио» переиграл на домашнем стадионе португальский «Порту» со счётом 2:1, победный гол был забит Педро Родригесом на 90+2-й минуте.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Окончен
3 : 1
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 Дал – 59'     1:1 Эн-Несири – 70'     2:1 Смит – 75'     3:1 Касиус – 87'    

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) победил на своём поле турецкий «Фенербахче» со счётом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме, при этом стамбульцы не реализовали пенальти при счёте 1:0 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
РФШ
Рига, Латвия
Окончен
1 : 1
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
0:1 Струйкенс – 85'     1:1 Ндиайе – 90+6'    

Рижский РФШ ушёл от поражения в домашней игре с бельгийским «Андерлехтом» (1:1) благодаря автоголу у соперника на 90+6-й минуте.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы

Видео: «Аякс» в рекордной серии пенальти выбил «Панатинаикос» из ЛЕ:

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