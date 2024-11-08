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Тьерри Анри назвал причину, которая мешает «Арсеналу» бороться за победу в АПЛ

Тьерри Анри назвал причину, которая мешает «Арсеналу» бороться за победу в АПЛ
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Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри объяснил, почему, по его мнению, «канониры» сейчас неспособны бороться за чемпионство в АПЛ.

Лондонский «Арсенал», играющий под руководством Микеля Артеты, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ (за 10 туров — пять побед, три ничьих, два поражения).

«Как вы видите, сейчас они не бросают вызов в лиге. Результаты недостаточно хороши, чтобы быть на вершине. Проблема, и мы говорили об этом со 2-го тура, заключается в том, что на выездах они не выглядят хорошо. Долгое время нам это сходило с рук, но теперь это уже не так, так что давайте посмотрим, что будет с «Челси», — сказал бывший игрок «Арсенала» в интервью CBS Sports.

10 ноября в рамках 11-го тура АПЛ «Арсенал» на выезде сыграет с «Челси».

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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