«Лион» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в результативном матче Лиги Европы

Закончился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором «Хоффенхайм» принимал «Лион». Встреча прошла в Зинсхайме на стадионе «ПреЦеро Арена» и завершилась со счётом 2:2.

В составе «Хоффенхайма» забивали Валентен Жендрей и Умут Тохумджу. За «Лион» отличились Абнер и Александр Ляказетт.

«Хоффенхайм» не может победить в Лиге Европы на протяжении двух игр. В предыдущем туре команда уступила «Порту» со счётом 0:2. «Лион», в свою очередь, также проиграл свой прошлый матч в Лиге Европы «Бешикташу».

В следующем туре «Хоффенхайм» встретится с «Брагой», а «Лион» проведёт встречу с «Карабахом».

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