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Результаты матчей Лиги Европы УЕФА 7 ноября

Результаты матчей Лиги Европы УЕФА 7 ноября
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7 ноября завершились 17 матчей 4-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.

Результаты матчей Лиги Европы УЕФА 7 ноября:

  • «Ницца» (Франция) – «Твенте» (Нидерланды) — 2:2;
  • «Стяуа» (Румыния) – «Мидтьюлланн» (Дания) — 2:0;
  • «Эльфсборг» (Швеция) – «Брага» (Португалия) — 1:1;
  • «Будё-Глимт» (Норвегия) – «Карабах» (Азербайджан) — 1:2;
  • «Галатасарай» (Турция) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — 3:2;
  • «Юнион» (Бельгия) – «Рома» (Италия) — 1:1;
  • «Лудогорец» (Болгария) – «Атлетик» Бильбао (Испания) — 1:2;
  • «Олимпиакос» (Греция) – «Рейнджерс» (Шотландия) — 1:1;
  • «Айнтрахт» Франкфурт (Германия) – «Славия» Прага (Чехия) — 1:0;
  • РФШ (Латвия) – «Андерлехт» (Бельгия) — 1:1;
  • «Хоффенхайм» (Германия) – «Лион» (Франция) — 2:2;
  • «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Реал Сосьедад» (Испания) — 2:1;
  • «Динамо» Киев (Украина) – «Ференцварош» (Венгрия) — 0:4;
  • «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Фенербахче» (Турция) — 3:1;
  • «Манчестер Юнайтед» (Англия) – ПАОК (Греция) — 2:0;
  • «Аякс» (Нидерланды) – «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — 5:0;
  • «Лацио» (Италия) – «Порту» (Португалия) — 2:1.
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