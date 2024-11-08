«Гент» обыграл «Омонию», «Панатинаикос» уступил «Юргордену» в Лиге конференций

7 ноября прошли матчи 3-го тура общего этапа Лиги конференций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами трёх игр турнира;

«Гент» – «Омония» – 1:0;

«Юргорден» – «Панатинаикос» – 2:1;

«Копенгаген» – «Истанбул Башакшехир» – 2:2.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу Лиги конференций «Челси», который набрал девять очков. Второе место занимает «Легия», также набрав девять очков. Замыкает тройку лидеров «Ягеллония», у которой также девять очков. Следом идут ещё три клуба, которые набрали по девять очков – «Рапид», «Витория Гимарайнш» и «Хайденхайм»

Действующим победителем Лиги конференций является «Олимпиакос», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Фиорентину».

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