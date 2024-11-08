Результаты матчей Лиги конференций 7 ноября

7 ноября прошли матчи 3-го тура общего этапа Лиги конференции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Лиге конференции, результаты матчей 7 ноября:
«Викингур» Рейкьявик (Исландия) – «Борац Баня-Лука» (Босния и Герцеговина) – 2:0;
«Пафос» (Кипр) – «Астана» (Казахстан) — 1:0;
ТСЦ (Сербия) – «Лугано» (Швейцария) — 4:1;
«Шэмрок Роверс» (Ирландия) – ТНС (Уэльс) — 2:1;
«Петрокуб» (Молдавия) – «Рапид» Вена (Австрия) — 0:3;
«Легия» (Польша) – «Динамо» Минск (Беларусь) — 4:0;
ХИК (Финляндия) – «Олимпия» Любляна (Словения) — 0:2;
«Гент» (Бельгия) – «Омония» (Кипр) — 1:0;
«Ларн» (Северная Ирландия) – «Санкт-Галлен» (Швейцария) — 1:2;
«Ягеллония» (Польша) – «Мольде» (Норвегия) — 3:0;
«Витория Гимарайнш» (Португалия) – «Млада-Болеслав» (Чехия) — 2:1;
«Хартс» (Шотландия) – «Хайденхайм» (Германия) — 0:2;
АПОЭЛ (Кипр) – «Фиорентина» (Италия) — 2:1;
«Юргорден» (Швеция) – «Панатинаикос» (Греция) — 2:1;
«Бетис» (Испания) – «Целе» (Словения) – 2:1;
ЛАСК (Австрия) – «Серкль Брюгге» (Бельгия) – 0:0;
«Челси» (Англия) – «Ноа» (Армения) — 8:0;
«Копенгаген» (Дания) – «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 2:2.
Действующим победителем Лиги конференций является «Олимпиакос», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Фиорентину».
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