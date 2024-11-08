Ван Нистелрой высказался о победе «МЮ» в первом же матче ЛЕ после ухода тен Хага

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой прокомментировал победу команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с ПАОКом (2:0).

«Я вообще не нервничал. Я видел, как игроки оборонялись. Я видел, что мы контролировали ситуацию, скажем так. И игроки также были мотивированы на победу на «Олд Траффорд» в Европе, потому что прошёл год — всё должно было измениться», — приводит слова ван Нистелроя официальный сайт УЕФА.

Руд ван Нистелрой победил с «Манчестер Юнайтед» в первом же матче Лиги Европы под его руководством. Ранее команда трижды сыграла вничью. Тогда командой руководил Эрик тен Хаг, который был отправлен в отставку.

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