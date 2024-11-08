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Ван Нистелрой высказался о победе «МЮ» в первом же матче ЛЕ после ухода тен Хага

Ван Нистелрой высказался о победе «МЮ» в первом же матче ЛЕ после ухода тен Хага
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Временно исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой прокомментировал победу команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с ПАОКом (2:0).

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Диалло – 50'     2:0 Диалло – 77'    

«Я вообще не нервничал. Я видел, как игроки оборонялись. Я видел, что мы контролировали ситуацию, скажем так. И игроки также были мотивированы на победу на «Олд Траффорд» в Европе, потому что прошёл год — всё должно было измениться», — приводит слова ван Нистелроя официальный сайт УЕФА.

Руд ван Нистелрой победил с «Манчестер Юнайтед» в первом же матче Лиги Европы под его руководством. Ранее команда трижды сыграла вничью. Тогда командой руководил Эрик тен Хаг, который был отправлен в отставку.

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