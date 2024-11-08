В Перу арестован президент футбольной федерации, ему грозит до 20 лет тюрьмы

Президент Федерации футбола Перу Агустин Лосано был арестован представителями антикоррупционной прокуратуры и агентами национальной полиции по обвинению в причастности к преступному сообществу, сообщает Infobae.
По данным источника, Лосано подозревается в руководстве преступной организацией «Лос Галактикос» и обвиняется в незаконном обогащении в ущерб государству, злоупотреблении служебным положением и отмывании денег при перепродаже билетов на матчи сборной Перу. Сообщается, что всего по делу Лосано арестовано девять человек и ещё четыре фигуранта находятся в розыске.
По информации источника, Лосано и другим участникам процесса может грозить до 20 лет тюремного заключения.
Видео: Сколько зарабатывают футболисты