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В Перу арестован президент футбольной федерации, ему грозит до 20 лет тюрьмы

В Перу арестован президент футбольной федерации, ему грозит до 20 лет тюрьмы
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Президент Федерации футбола Перу Агустин Лосано был арестован представителями антикоррупционной прокуратуры и агентами национальной полиции по обвинению в причастности к преступному сообществу, сообщает Infobae.

По данным источника, Лосано подозревается в руководстве преступной организацией «Лос Галактикос» и обвиняется в незаконном обогащении в ущерб государству, злоупотреблении служебным положением и отмывании денег при перепродаже билетов на матчи сборной Перу. Сообщается, что всего по делу Лосано арестовано девять человек и ещё четыре фигуранта находятся в розыске.

По информации источника, Лосано и другим участникам процесса может грозить до 20 лет тюремного заключения.

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