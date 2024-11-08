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«Челси» повторил личный рекорд результативности в еврокубках 53-летней давности

«Челси» повторил личный рекорд результативности в еврокубках 53-летней давности
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«Челси» впервые с 1971 года забил шесть голов в одной тайме в еврокубковом матче. В матче 3-го тура общего этапа Лиги конференций «Челси» разгромил «Ноа» со счётом 8:0.

Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
07 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
8 : 0
Ноа
Ереван, Армения
1:0 Адарабиойо – 12'     2:0 Гиу – 13'     3:0 Дисаси – 18'     4:0 Феликс – 21'     5:0 Мудрик – 39'     6:0 Феликс – 41'     7:0 Нкунку – 69'     8:0 Нкунку – 76'    

Лондонский клуб шесть раз забил в ворота соперника в первом тайме. В последний раз это удавалось в 1971 году в матче Кубке обладателей кубков. Тогда «Челси» разгромил «Женесс Ошараж» со счётом 13:0 и также забил шесть голов в первом тайме.

На данный момент «Челси» занимает первое место в турнирной таблице Лиге конференций, записав в свой актив девять очков. В следующем туре лондонский клуб встретится с «Хайденхаймом». Матч состоится 28 ноября.

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