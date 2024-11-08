«Челси» повторил личный рекорд результативности в еврокубках 53-летней давности

«Челси» впервые с 1971 года забил шесть голов в одной тайме в еврокубковом матче. В матче 3-го тура общего этапа Лиги конференций «Челси» разгромил «Ноа» со счётом 8:0.

Лондонский клуб шесть раз забил в ворота соперника в первом тайме. В последний раз это удавалось в 1971 году в матче Кубке обладателей кубков. Тогда «Челси» разгромил «Женесс Ошараж» со счётом 13:0 и также забил шесть голов в первом тайме.

На данный момент «Челси» занимает первое место в турнирной таблице Лиге конференций, записав в свой актив девять очков. В следующем туре лондонский клуб встретится с «Хайденхаймом». Матч состоится 28 ноября.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире