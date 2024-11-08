На болельщиков «Маккаби» напали вооруженные люди после матча с «Аяксом» в Лиге Европы
Поделиться
Болельщики «Маккаби» подверглись нападению в Амстердаме после матча 3-го тура общего этапа Лиги Европы с «Аяксом» (0:5), сообщает Sport5.co.il.
Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
5 : 0
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
1:0 Траоре – 14' 2:0 Тейлор – 27' 3:0 Годтс – 39' 4:0 Бробби – 61' 5:0 Фитц-Джим – 69'
По данным источника, после матча в нескольких местах городах на болельщиков израильского клуба напали вооруженные люди. В результате нападения несколько болельщиков получили травмы, и по меньшей мере один человек находится тяжёлом состоянии.
«Маккаби» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги Европы, не набрав ни одного очка. «Аякс» располагается на второй строчке турнирного зачёта, записав в свой актив 10 очков.
Материалы по теме
Самые скандальные футболисты в истории
Комментарии
- 8 ноября 2024
-
04:58
-
04:24
-
03:19
-
03:19
-
02:27
-
02:03
-
01:56
-
01:42
-
01:31
-
01:20
-
01:20
-
01:03
-
00:57
-
00:56
-
00:56
-
00:55
-
00:54
-
00:44
-
00:34
-
00:24
-
00:14
-
00:01
- 7 ноября 2024
-
23:50
-
23:46
-
23:46
-
23:38
-
23:34
-
23:27
-
23:25
-
23:14
-
22:58
-
22:50
-
22:44
-
22:42
-
22:42