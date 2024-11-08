На болельщиков «Маккаби» напали вооруженные люди после матча с «Аяксом» в Лиге Европы

Болельщики «Маккаби» подверглись нападению в Амстердаме после матча 3-го тура общего этапа Лиги Европы с «Аяксом» (0:5), сообщает Sport5.co.il.

По данным источника, после матча в нескольких местах городах на болельщиков израильского клуба напали вооруженные люди. В результате нападения несколько болельщиков получили травмы, и по меньшей мере один человек находится тяжёлом состоянии.

«Маккаби» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги Европы, не набрав ни одного очка. «Аякс» располагается на второй строчке турнирного зачёта, записав в свой актив 10 очков.

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