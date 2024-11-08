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На болельщиков «Маккаби» напали вооруженные люди после матча с «Аяксом» в Лиге Европы

На болельщиков «Маккаби» напали вооруженные люди после матча с «Аяксом» в Лиге Европы
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Болельщики «Маккаби» подверглись нападению в Амстердаме после матча 3-го тура общего этапа Лиги Европы с «Аяксом» (0:5), сообщает Sport5.co.il.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
5 : 0
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
1:0 Траоре – 14'     2:0 Тейлор – 27'     3:0 Годтс – 39'     4:0 Бробби – 61'     5:0 Фитц-Джим – 69'    

По данным источника, после матча в нескольких местах городах на болельщиков израильского клуба напали вооруженные люди. В результате нападения несколько болельщиков получили травмы, и по меньшей мере один человек находится тяжёлом состоянии.

«Маккаби» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги Европы, не набрав ни одного очка. «Аякс» располагается на второй строчке турнирного зачёта, записав в свой актив 10 очков.

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