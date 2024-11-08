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Главный тренер «Челси» прокомментировал одну из крупнейших побед в истории клуба

Главный тренер «Челси» прокомментировал одну из крупнейших побед в истории клуба
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о победе команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги конференций с «Ноа» (8:0).

Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
07 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
8 : 0
Ноа
Ереван, Армения
1:0 Адарабиойо – 12'     2:0 Гиу – 13'     3:0 Дисаси – 18'     4:0 Феликс – 21'     5:0 Мудрик – 39'     6:0 Феликс – 41'     7:0 Нкунку – 69'     8:0 Нкунку – 76'    

«Это сложная игра, потому что все ожидали от нас победы, но нам пришлось проявить профессионализм. Игроки показали, насколько они серьёзны. Я очень впечатлён.

У нас хорошие игроки, и все они заслуживают игрового времени. Футбол полон сюрпризов, если вы не готовы морально. Мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Марески официальный сайт УЕФА.

Эта победа стала второй в списке крупнейших побед «Челси». Больше голов «Челси» забил в 1971 году, обыграв «Женесс Ошараж» со счётом 13:0.

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