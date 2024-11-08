Главный тренер «Челси» прокомментировал одну из крупнейших побед в истории клуба
Поделиться
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о победе команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги конференций с «Ноа» (8:0).
Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
07 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
8 : 0
Ноа
Ереван, Армения
1:0 Адарабиойо – 12' 2:0 Гиу – 13' 3:0 Дисаси – 18' 4:0 Феликс – 21' 5:0 Мудрик – 39' 6:0 Феликс – 41' 7:0 Нкунку – 69' 8:0 Нкунку – 76'
«Это сложная игра, потому что все ожидали от нас победы, но нам пришлось проявить профессионализм. Игроки показали, насколько они серьёзны. Я очень впечатлён.
У нас хорошие игроки, и все они заслуживают игрового времени. Футбол полон сюрпризов, если вы не готовы морально. Мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Марески официальный сайт УЕФА.
Эта победа стала второй в списке крупнейших побед «Челси». Больше голов «Челси» забил в 1971 году, обыграв «Женесс Ошараж» со счётом 13:0.
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире
Комментарии
- 8 ноября 2024
-
04:58
-
04:24
-
03:19
-
03:19
-
02:27
-
02:03
-
01:56
-
01:42
-
01:31
-
01:20
-
01:20
-
01:03
-
00:57
-
00:56
-
00:56
-
00:55
-
00:54
-
00:44
-
00:34
-
00:24
-
00:14
-
00:01
- 7 ноября 2024
-
23:50
-
23:46
-
23:46
-
23:38
-
23:34
-
23:27
-
23:25
-
23:14
-
22:58
-
22:50
-
22:44
-
22:42
-
22:42