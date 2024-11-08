Главный тренер «Челси» прокомментировал одну из крупнейших побед в истории клуба

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о победе команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги конференций с «Ноа» (8:0).

«Это сложная игра, потому что все ожидали от нас победы, но нам пришлось проявить профессионализм. Игроки показали, насколько они серьёзны. Я очень впечатлён.

У нас хорошие игроки, и все они заслуживают игрового времени. Футбол полон сюрпризов, если вы не готовы морально. Мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Марески официальный сайт УЕФА.

Эта победа стала второй в списке крупнейших побед «Челси». Больше голов «Челси» забил в 1971 году, обыграв «Женесс Ошараж» со счётом 13:0.

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