УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов признан форвард «Спортинга» Виктор Дьёкереш, сообщает официальный аккаунт турнира в соцсетях.

Футболист отличился хет-триком в матче против «Манчестер Сити» (4:1).

Второе место занял Луис Диас («Ливерпуль») – хет-трик в игре с «Байером» (4:0). Третьим стал Николас Кюн из «Селтика», дважды забивший «Лейпцигу» (3:1). На 4-й позиции нападающий «Зальцбурга» Карим Конате – автор дубля в матче с «Фейеноордом» (3:1).

Напомним, лучшим бомбардиром Лиги чемпионов на данный момент является Рафиния из «Барселоны», в его активе пять голов. Столько же мячей у Гарри Кейна, Виктора Дьёкереша и Роберта Левандовского.

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