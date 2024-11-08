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Испанский журналист сообщил реальную причину невызова Килиана Мбаппе в сборную Франции

Испанский журналист сообщил реальную причину невызова Килиана Мбаппе в сборную Франции
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Популярный испанский журналист Хосе Луис Санчес сообщил причину невызова нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в сборную Франции на матчи Лиги наций УЕФА.

«Килиан Мбаппе сказал Дешаму, что ему нужно восстановить свою оптимальную форму. Вот почему его не включили в список», — написал журналист в своей соцсети в Х (ранее Twitter).

Напомним, Килиан Мбаппе не был вызван в национальную команду на грядущие матчи группового этапа Лиги нацией УЕФА с Израилем (14 ноября) и Италией (17 ноября). Главный тренер национальной команды Дидье Дешам сообщил, что данное решение не связано с внефутбольными темами.

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