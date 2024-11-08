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Мауро Икарди унесли на носилках в игре с «Тоттенхэмом». У игрока опасение серьёзной травмы

Мауро Икарди унесли на носилках в игре с «Тоттенхэмом». У игрока опасение серьёзной травмы
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Вчера, 7 ноября, состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Галатасарай» и «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу турецкого гранда. В конце встречи нападающий хозяев Мауро Икарди получил серьёзную травму.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
3 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Акгюн – 6'     1:1 Лэнкшир – 18'     2:1 Осимхен – 31'     3:1 Осимхен – 39'     3:2 Соланке – 69'    
Удаления: нет / Лэнкшир – 60'

Аргентинец пошёл в столкновение с голкипером «Тоттенхэма» Фрейзером Форстером, после чего упал на газон и не смог продолжить встречу. На поле пришлось появиться врачам, нападающий не смог продолжить встречу и был заменён на Миши Батшуайи на 85-й минуте матча. Аргентинец так и не смог подняться самостоятельно, в итоге его унесли на носилках, а сам Икарди держался за колено и плакал.

Фото: Скрин с трансляции

Напомним, в текущем сезоне в его активе шесть голов и два ассиста в 11 матчах за «Галатасарай».

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