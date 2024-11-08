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Юрий Жирков: Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» — ему там чуть ногу не сломали

Юрий Жирков: Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» — ему там чуть ногу не сломали
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Экс-полузащитник сборной России и «Зенита» Юрий Жирков высказался о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в санкт-петербургский клуб.

«Думаю, и сейчас переходы между принципиальными соперниками воспринимаются болезненно. Но сегодня и болельщики стали другими. Раньше были большие группировки, драки фанатов, ещё что-то. Сейчас этого нет. Хотя тот же Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» — ему там чуть ногу не сломали (смеётся).

Сейчас и футбол изменился. Раньше знали игроков, которые практически всю карьеру отдавали одной команде. Сегодня есть Акинфеев. А больше и не вспомнить игроков, которые не переходили из одного клуба в другой. Футбол стал бизнесом и работой. Из-за этого и болельщики поменялись», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Соболев пополнил состав «Зенита» в конце летнего трансферного окна.

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